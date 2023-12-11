Общество 11 декабря 2023, 10:42 Каждая вторая российская компания увеличила траты на зарплаты «Работа.ру»: половина российских компаний увеличила зарплатный фонд в 2023 году Freepik

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Около 50% российских компаний стали больше тратить на зарплаты, а также на найм сотрудников. Об этом сообщила «Лента.ру».

Согласно опросу, который провел сервис «Работа.ру», каждая вторая компания увеличила траты на зарплатный фонд в 2023 году. Еще 42% фирм стали больше тратить на адаптацию и найм сотрудников. Исследование также показало, что 25% опрошенных компаний увеличили бюджет на обучение и командировки, а 18% — на корпоративы и программное обеспечение.

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Всего сервис опросил более 400 представителей российских фирм во всех регионах государства. Исследование продемонстрировало, что компании также увеличили траты на маркетинг (16%), аренду оборудования (14%) и участие в выставках (13%).

Ранее аналитики зафиксировали кадровый голод в 85% опрошенных российских фирм. Работодатели столкнулись с нехваткой инженеров, рабочих и водителей. Острый дефицит специалистов наблюдается в области производства промышленного оборудования и станкостроения.