Общество 04 декабря 2023, 08:09 Большинство компаний в России столкнулись с кадровым голодом Аналитики SuperJob зафиксировали кадровый голод в 85% компаний России HR назначает дату собеседования / Pxhere

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В 2023 году количество вакансий выросло более чем в 1,5 раза (+57%), а число резюме работников снизилось (-2%). Среди дефицитных профессий оказались инженеры, квалифицированные рабочие, водители грузовиков, пишет РБК со ссылкой на отчет сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что 85% опрошенных российских компаний испытывают кадровый голод, у 11% компаний нет проблем с кадрами, еще 4% компаний затруднились ответить. Эксперты подчеркивают, что рабочие кадры продолжают стареть. К примеру, средний возраст наладчиков оборудования увеличился с 43 до 46 лет, электромонтажников — с 41 года до 44 лет, грузчиков — с 32 до 35 лет.

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Промышленные предприятия — самые активные по поиску сотрудников. На них приходится основной рост числа объявлений о работе (+122%). Ощущается острая нехватка специалистов в области производства промышленного оборудования, металлических изделий и заготовок, станкостроения.

В ноябрьском исследовании SuperJob приняли участие 1000 сотрудников кадровых служб из 224 российских городов. Также аналитики учли данные 30 миллионов резюме.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в России к 2030 году может составить 4 миллиона человек.