Деньги 16 ноября 2023, 19:20 Более пяти миллиардов рублей направят на повышение зарплат бюджетников в России Правительство РФ направит свыше 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников Pxhere

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Кабмин дополнительно направит более 5,5 миллиарда рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере», — отметил глава кабмина.

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По словам Мишустина, правительство последовательно ведет эту работу. За последние два месяца на эти цели выделили около 31 миллиарда рублей, благодаря чему сотрудники федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования стали зарабатывать больше, сообщил премьер-министр.

«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда», — добавил председатель правительства.

Дополнительное финансирование позволит в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента. Деньги также пойдут на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщил премьер-министр.

Ранее Госдума окончательно одобрила законопроект о повышении МРОТ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что благодаря этому решению вырастут зарплаты у 4,8 миллиона жителей страны.