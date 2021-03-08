Каждая четвертая россиянка задумывалась о подработке в период пандемии

В период пандемии коронавируса все больше людей стали задумываться о дополнительном заработке. Среди мужчин таких — 20,7%, а среди женщин — 24,3%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование платформы Zlaker.

«20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. На планы женщин пандемия повлияла еще сильнее — о подработке в этот период задумались 24,3% респонденток», — сказано в материалах.

Более трети опрошенных заявили, что имели дополнительный заработок и до кризиса. В тот период наличием второй работы могли похвастаться 36,9% женщин и 45% мужчин.

Также выяснилось, что по 12,9% мужчин и женщин готовы брать подработку, когда планируются дополнительные расходы. Например, перед праздниками.

7,6% опрощенных женщин и 9,2% мужчин заявили, что им не нужна подработка, так как хватает текущего заработка. 18,3% женщин и 12,2% мужчин сообщили, что не готовы подрабатывать, потому что нет такой возможности.

Ранее опрос показал, что большая часть россиянок хотела бы, чтобы их возлюбленный зарабатывал не менее 100 тысяч рублей в месяц. Этот вариант в опросе выбрали 36% женщин.