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    01 февраля 2021, 08:05

    Каждый шестой россиянин признался, что подрабатывает

    Андрей Иванов

    17% россиян имеют подработку помимо основной официальной работы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса онлайн сервиса по поиску вакансий.
    Каждый шестой россиянин признался, что подрабатывает

    «Каждый шестой россиянин (17%), помимо основной официальной работы, имеет подработку. 65% респондентов трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их», — приводит агентство текст результатов исследования.

    Аналитики выяснили, что 61% россиян тратят на подработку не менее 10 часов в неделю. У 19% респондентов на дополнительные заработки уходит до 20 часов в неделю. Каждый пятый опрошенный посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю, а доля от общего дохода, которая приходится на дополнительный заработок, составляет до 30% у 39% россиян.

    Почти половина принявших участие в исследовании заявила, что их работодатели с основного места работы с пониманием относятся к подработке.

    Аналитики опросили около пяти тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет из 422 населенных пунктов всех округов России. Исследование проводили с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.