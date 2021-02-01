Каждый шестой россиянин признался, что подрабатывает

«Каждый шестой россиянин (17%), помимо основной официальной работы, имеет подработку. 65% респондентов трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их», — приводит агентство текст результатов исследования.

Аналитики выяснили, что 61% россиян тратят на подработку не менее 10 часов в неделю. У 19% респондентов на дополнительные заработки уходит до 20 часов в неделю. Каждый пятый опрошенный посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю, а доля от общего дохода, которая приходится на дополнительный заработок, составляет до 30% у 39% россиян.

Почти половина принявших участие в исследовании заявила, что их работодатели с основного места работы с пониманием относятся к подработке.

Аналитики опросили около пяти тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет из 422 населенных пунктов всех округов России. Исследование проводили с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.