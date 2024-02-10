Общество 10 февраля 2024, 16:24 Казанский университет опроверг сообщения об уходе с лекции Мизулиной КФУ назвал фейком информацию о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной РИА «Новости»

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Лекцию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Казанском федеральном университете посетили более тысячи человек. Информацию о массовом уходе студентов со встречи в учебном заведении опровергли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зал, где проходила встреча, после основной части лекции покинули только несколько студентов, и это никак не сказалось на наполняемости аудитории и настроении гостей, указали в КФУ. Представитель университета добавил, что освободившиеся места тут же заняли другие учащиеся.

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«Всего мероприятие посетили более одной тысячи человек», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам представителя КФУ, руководство заведения заранее опубликовало анонс мероприятия с указанием начала и окончания встречи.

Ранее издание «Гроза»* заявило, что во время встречи с Мизулиной студенты стали дискутировать и спорить с ней. Несколько человек во время мероприятия покинули зал.

* признано в РФ иностранным агентом.