Казахстанский лыжник погиб в 38 лет

Он скончался в 38 лет. Спортсмен попал в ДТП в ночь на 24 января.

«НОК Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека», — говорится в сообщении.

Николай Чеботько — заслуженный мастер спорта Казахстана, многократный чемпион страны, участник четырех Олимпийских игр. В составе сборной Казахстана он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме (Италия) в командном спринте. Также спортсмен три раза поднимался на пьедестал этапов Кубка мира в личных соревнованиях. Чеботько — многократный победитель и медалист гонок на Азиатских играх. Спортсмен выступал на республиканском уровне до последних дней жизни.

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