СМИ: экс-хоккеиста Агафонова нашли мертвым в доме под Петербургом

Бывшего хоккеиста Станислава Агафонова нашли мертвым в доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

«Тело Агафонова С. В. найдено в доме во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти нет», — привел ТАСС слова источника в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что рядом с телом обнаружили неизвестное вещество белого цвета. Это может говорить о том, что спортсмен умер после употребления наркотиков. При этом точную причину смерти должна установить экспертиза.

Как уточнил Пятый канал, Агафонов два дня не выходил на связь. После этого его знакомый приехал в деревню и увидел, что в окнах дома бывшего хоккеиста горит свет. Внутрь мужчина залез через приоткрытое окно. Рядом с телом он нашел лодку, шприцы и белое вещество. Приехавшие правоохранители следов насильственной смерти не зафиксировали. Кроме того, вокруг рта погибшего были видны следы пены. По словам знакомого спортсмена, тот раньше употреблял наркотики.

Пока официального подтверждения информации о смерти Агафонова не было.

Станислав Агафонов выступал за столичные клубы «Спартак», «Крылья Советов» и ЦСКА. В последние годы он работал хоккейным тренером.