Казахстан оказался страной с наибольшими тратами на еду

В большинстве европейских стран одной из основных статей расходов в семейном бюджете являются траты на еду. В зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве их доля разнится.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг, взяв за основу официальные данные о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.

Люксембург в нем занимает первое место с 8,4% расходов жителей на покупку продуктов питания. Следом идут Нидерланды и Великобритания, получившие 10,6%. Менее 12% своего бюджета тратят в Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. Специалисты отметили, что в верхней части рейтинга расположились развитые страны Западной Европы.

Траты на еду в потребительских расходах оказались наиболее существенны в восточноевропейских странах и государствах бывшего СССР. На последнем месте — Казахстан с наибольшей долей таких расходов в 49,4%. Жители Украины и Молдавии заняли нижние строки рейтинга с более чем 40% расходов на еду.

В России в 2019 году жители потратили на продукты питания 29,7% расходов. Показатель снизился, по сравнению с предыдущим годом, на 0,5 процентных пункта. Наша страна делит 30 и 31 места с Черногорией, находясь в нижней части рейтинга.

В разных регионах РФ затраты на еду отличаются друг от друга. Если в Москве это 21%, то в Ингушетии, например, 59,8%. Много тратят на продукты питания в Дагестане (49,3%) и Севастополе (47%). У жителей 40 российских субъектов на еду уходит свыше 40%.

Аналитики подчеркнули, что доля таких трат зависит не только от благосостояния жителей, но и от уровня продуктовых цен и традиций быта в том или ином регионе.