Названо число бокалов шампанского на Новый год без вреда для здоровья

«Праздник — это великое дело. Новый год для нас — один из самых главных, если не главный праздник. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь», — заявил он.

Поэтому диетолог называет Новый год праздником добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Тем не менее важно помнить про чувство меры: пробовать все, но понемногу. Это правило относится и к шампанскому — достаточно одного бокала в праздничную ночь. Пожилым людям необходимо сократить объем в два раза.

Важно помнить, что при ряде заболеваний и состояний категорически нельзя нарушать определенные диеты. Шампанское запрещено пить людям с поражениями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.

С 1 января шампанское объемом 0,75 литра подорожает, минимальная цены увеличится до 169 рублей за бутылку. Новые цены на коньяк — от 446 рублей за 0,5 литра.

В 2020 году расходы россиян на Новый год увеличатся. Средние чеки на продукты, алкоголь и подарки станут больше.