Общество 25 января 2024, 14:58 Казачий бакалавриат. Россияне получат возможность стать частью интеллектуального спецназа Конкурс «Казачество на службе Отечеству» стартовал в МГУТУ имени Разумовского РИА «Новости»

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В МГУТУ имени Разумовского стартовал конкурс «Казачество на службе Отечеству». Победители смогут бесплатно обучаться на одном из трех направлений первого в РФ казачьего бакалавриата, сообщили в Telegram-канале «Российское казачество».

Речь идет о таких профилях, как «Государственная политика в отношении казачества», «Медиатехнологии и информационная политика казачества» и «История, обществознание и этнокультура».

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«Мы готовим интеллектуальный спецназ», — заявил проректор по развитию казачьей культуры МГУТУ Александр Смирнов.

Поучаствовать в конкурсе и выиграть грант ректора могут все желающие из любого региона России. Единственное условие — будущий студент должен быть выпускником школы или колледжа.

Первый в истории России казачий бакалавриат открыли в МГУТУ имени Разумовского в сентябре 2023 года. Студентов бесплатно готовят по профилям, специально разработанным в интересах казачества в стране.