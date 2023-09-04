Образование 04 сентября 2023, 13:51 Первый в истории России казачий бакалавриат открыли в МГУТУ имени Разумовского Бесплатный казачий бакалавриат открыли в МГУТУ имени Разумовского пресс-служба МГУТУ имени Разумовского

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В Московском государственном университете технологий и управления имени Разумовского (Первом казачьем университете) состоялось открытие первого в истории России казачьего бакалавриата. Студентов будут бесплатно готовить по профилям, специально разработанным в интересах казачества в стране. По этим направлениям будут учиться более 100 человек.

пресс-служба МГУТУ имени Разумовского

Бакалаврам предложат следующие направления обучения: «Государственная политика в отношении российского казачества» (государственное и муниципальное управление), «Учитель истории, обществознания и этнокультуры» (педагогическое образование), «Медиатехнологии и информационная политика российского казачества» (журналистика, реклама и связи с общественностью). Часть студентов — победители конкурса исследовательских проектов «Казачество на службе Отечеству», который проходил в течение полугода для абитуриентов по всей стране, в том числе на новых территориях.

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В церемонии открытия приняли участие помощник президента России, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, а также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Ректор МГУТУ Арсений Миронов представил новые направления образования и презентовал новые аудитории, оснащенные современным оборудованием. Студентов обеспечили максимально комфортными условиями для обучения. В университете создали учебный телевизионный аппаратно-студийный комплекс и лабораторию медиатехнологий, построили новое студенческое общежитие, оборудовали компьютерный класс, установили стрелковый электронный тренажер и площадки для физического развития.

пресс-служба МГУТУ имени Разумовского

Студентов будут вовлекать в деятельность войсковых казачьих обществ и других казачьих объединений. Они смогут принять участие в развитии кластера непрерывного казачьего образования, поддерживать работу благотворительных организаций. Обучающимся предложат дополнительные семинары по истории и культуре казачества, мастер-классы по фланкировке, рубке шашкой и казачьим забавам.

Помощник президента Дмитрий Миронов высоко оценил подготовку и оснащение специальных учебных аудиторий. Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский пообещал: учебный процесс выстроят таким образом, чтобы ребята выпускались из вуза «знающими людьми с казачьим моральным стержнем», и могли приносить пользу стране.

пресс-служба МГУТУ имени Разумовского

«Это первый учебный год, когда в нашей стране действует самостоятельный, отдельный казачий бакалавриат. У десятков абитуриентов из самых разных регионов нашей страны, в том числе из новых регионов, из Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик, появилась возможность получить полноценное казачье образование», — указал Могилевский.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что будущие атаманы должны проходить практику в казачьих обществах, учителя — в казачьих классах и кадетских корпусах, журналисты — на базе войсковых пресс-служб, а для «более смелых» откроются двери Всероссийского казачьего общества. По мнению Долуды, специальное образование важно для эффективной реализации задач стратегии государственной политики России в отношении российского казачества. Речь идет о задачах, связанных с несением государственной и иной службы, развитием непрерывной системы казачьего образования и подготовкой кадрового резерва, а также патриотическим воспитанием.

«Запуск впервые в российской истории бесплатного образования по специально разработанному для казаков учебному плану стал возможным благодаря самой решительной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Он добавил, что для университета закупили очень качественное оборудование, удалось оперативно отремонтировать общежитие.

Миронов выразил благодарность учредителю за «возможность расти и развиваться».