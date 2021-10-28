Кавказцы на свадьбе перекрыли дорогу у здания МВД в Саратове

Во время празднования свадьбы в Саратове участники мероприятия перекрыли проезжую часть напротив здания областного главка МВД. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

По предварительным данным, в ночь на 24 октября несколько машин приехали на улицу Соколовую, сообщил сайт 4vsar. ru. Они остановились таким образом, что у других участников дорожного движения не было возможности проехать.

Вышедшие из машин люди, по словам очевидцев, устроили фотосессию, а также запускали фейерверк и даже якобы стреляли в воздух. Это, как предполагается, связано с празднованием свадьбы представителями одного из кавказских народов.

Из-за сложившейся на проезжей части ситуации автомобилистам пришлось объезжать этот участок по тротуару. Все это попало в камеру видеорегистратора, запись с которого позже была распространена в соцсетях.

Полицейские установили участников такого «празднования» и доставили их в отдел, отметили в пресс-службе ГУ МВД. Сотрудники правопорядка проверяют видеозаписи, также решается вопрос об административном преследовании.

Нередко истории, в которых гости свадеб перекрывают движение автомобилями или палят в воздух на торжестве, появляются в СМИ. Обычно они вызывают возмущение людей. «360» узнал, откуда пошла эта традиция, как стрельба обычно заканчивается в отделении полиции, и что грозит участникам таких праздников.