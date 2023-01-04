Общество 04 января 2023, 15:23 Катающихся на «ватрушке» вслед за машиной челябинцев сняли на видео Жители Челябинска прицепили «ватрушку» к автомобилю и прокатились по городу

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Жители Челябинска устроили экстремальные катания на «ватрушке», прицепленной к автомобилю. Видео появилось в социальных сетях.

В кадр попали молодые люди, которые катались по дорогам общего пользования, а рядом с ними ехали автомобили.

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По данным источника РЕН ТВ, роликами в социальных сетях заинтересовались правоохранительные органы, сейчас полицейские начали розыск нарушителей.

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В конце декабря в Нижегородской области местные жители также решили покататься на прицепленной к машине «ватрушке». Однако неопытный водитель не рассчитал траекторию, и тюб врезался в газовую опору.

Одного из пострадавших доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом грудного позвонка и ушибом головного мозга.

Второй участник катания отделался рваной раной подмышечной области и переломом правого предплечья.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призывал кататься на «ватрушках» только в специальной оборудованных местах, писал RT.