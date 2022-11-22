Происшествия 22 ноября 2022, 13:09 Два человека пострадали в результате катания на тюбинге в Нижнем Новгороде

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Вечером 21 ноября на улице Ленина в селе Ачка Нижегородской области молодые люди решили покататься на «ватрушке», привязанной к машине, и врезались в газовую опору. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Водитель на Lada Granta, получивший водительские права полгода назад, не рассчитал траекторию движения тюбинга, встретив на своем пути препятствие.

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Один из пострадавших получил перелом правого предплечья и рваную рану подмышечной области. А другая пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом грудного позвонка.

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