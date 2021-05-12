Дуров рассказал, как модераторы Telegram вышли на канал казанского стрелка

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что казанский стрелок создал свой канал с предупреждение о нападении незадолго до атаки. По словам программиста, модераторы заблокировали канал в течение часа после первых жалоб.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — написал Павел Дуров.

Он добавил, что даже если бы правоохранители мониторили все каналы в мессенджере в режиме реального времени, у них вряд ли бы получилось перехватить стрелка — времени было очень мало, а подозреваемый в преступлении намеренно не стал раскрывать свои планы заранее.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. <…> Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — добавил Дуров.

По словам создателя Telegram, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.