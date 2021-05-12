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    12 мая 2021, 16:32

    Дуров рассказал, как модераторы Telegram вышли на канал казанского стрелка

    Дамир Матюхин

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что казанский стрелок создал свой канал с предупреждение о нападении незадолго до атаки. По словам программиста, модераторы заблокировали канал в течение часа после первых жалоб.

    Дуров рассказал, как модераторы Telegram вышли на канал казанского стрелка

    «Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — написал Павел Дуров.

    Он добавил, что даже если бы правоохранители мониторили все каналы в мессенджере в режиме реального времени, у них вряд ли бы получилось перехватить стрелка — времени было очень мало, а подозреваемый в преступлении намеренно не стал раскрывать свои планы заранее.

    «Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. <…> Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — добавил Дуров.

    По словам создателя Telegram, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.