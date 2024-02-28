Общество 28 февраля 2024, 19:06 Кашпировский женился на помощнице, которая на 20 лет младше его «КП»: 84-летний Кашпировский женился на помощнице, ради которой бросил жену РИА «Новости»

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Кашпировский на 85-м году жизни женился на бывшей помощнице Гулизар Чалбашовой, ради которой бросил вторую жену. Об этом Анатолий рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

С избранницей Кашпировский познакомился еще в 2003 году, когда был во втором браке. Женщина устроилась работать помощницей экстрасенса и в конце концов стала его женой.

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Гулизар Чалбашова на 20 лет младше Кашпировского и исповедует ислам, но эти различия не мешают их отношениям.

«Моя жена — исключительный человек. Знает восемь языков», — рассказал он.

Снимки с супругой знаменитый экстрасенс не публикует.

«Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», — отметил Кашпировский.

Кашпировский признался, что потерял все состояние и остался даже без квартиры. По словам гипнотизера, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.