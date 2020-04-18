Отслеживать пропуска у водителей в Москве станут через дорожные камеры

Отслеживать, есть у человека пропуск для поездок по Москве, или нет будут при помощи городских камер фотовидеофиксации нарушений. Они будут смотреть, включен ли номер машины в цифровой пропуск. Если нет — это будет считаться нарушением.

Как написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, включить номер авто в цифровой пропуск необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки.

Столичный градоначальник сообщил, что действие всех видов проездных билетов на общественный транспорт кроме электронных, приостановят с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки потом компенсируют.

«С 22 апреля для проезда в транспорте можно будет использовать только карты „Тройка“, „Стрелка“, месячный единый проездной билет, социальные карты москвича и жителя Московской области. <…> пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска», — пишет Собянин. Если ранее это можно было сделать в добровольном порядке, то теперь — в обязательном.

Электронная карта просто не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса, если в пропуске не будет ее номера. Все временные ограничения в Москве продлили до 1 мая.

15 апреля власти Москвы и Подмосковья ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Пользоваться общественным и личным транспортом без специального пропуска нельзя. В большинстве регионов россии действует режим строгой самоизоляции. Без особой нужды на улицу выходить нельзя. Число заразившихся уханьским вирусом пока растет каждый день.