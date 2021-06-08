Каршеринговый сервис в России станет создавать «профиль вождения» пользователей

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» начнет на каждого водителя формировать «профиль вождения». Благодаря ему компания будет знать манеру управления транспортным средством пользователя.

Статус вождения станет главным условиям доступа к каршеринговому сервису, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании

«„Драйв“ запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении „профиль вождения“ для каждого пользователя. В профиле вождения можно увидеть историю поездок с превышением скорости или неаккуратным вождением, а также узнать свой статус. От статуса будут зависеть условия доступа к сервису», — сообщили в компании.

Профиль вождения будет менять цвет и статус в зависимости от качества поездок. Алгоритм, по словам представителей компании, анализирует последние 200 километров поездки.

«Драйв» для хороших водителей разработает программу лояльности. За неаккуратное вождение сервис сначала пришлет предупреждение, пояснит по какой причине водитель его получил. Если предупреждение не сработает, то стоимость аренды автомобиля для пользователя вырастет из-за большого риска ДТП. Как только вождение станет аккуратным, цены вернутся на прежний уровень. Но если водитель не станет менять манеру вождения, то его могут заблокировать.

Ранее «Яндекс» объявил о выходе на рынок аренды автомобилей по подписке, и в первые же часы были забронированы все бюджетные автомобили, сообщала «Газета.ru» Компания берет на себя все расходы, за исключением топлива, оплаты штрафов и платных парковок.