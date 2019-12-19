Кардиохирург оценил слова Путина о зарплатах в сфере здравоохранения
Кардиохирург Лео Бокерия обсудил с «Ридусом» слова главы государства Владимира Путина о том, что уровень зарплат в медицине нельзя повышать за счет средств ОМС.
Бокерия напомнил, что сумма ОМС, поступающая сейчас на больного, фиксирована. Поэтому нельзя повышать зарплату за ее счет, так как больному ничего не останется.
«Это действительно так: нам трудно даже в существующем ценнике адекватно пролечить больного. А если сумма еще уменьшится — будет совсем плохо», — заметил кардиохирург, добавив, что большого количества денег в ОМС не стоит ожидать.
По его мнению, нужно искать какой-то резерв, но ту часть, которая должна идти на лекарства и выхаживание, трогать нельзя.