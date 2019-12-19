Кардиохирург оценил слова Путина о зарплатах в сфере здравоохранения

Бокерия напомнил, что сумма ОМС, поступающая сейчас на больного, фиксирована. Поэтому нельзя повышать зарплату за ее счет, так как больному ничего не останется.

«Это действительно так: нам трудно даже в существующем ценнике адекватно пролечить больного. А если сумма еще уменьшится — будет совсем плохо», — заметил кардиохирург, добавив, что большого количества денег в ОМС не стоит ожидать.

По его мнению, нужно искать какой-то резерв, но ту часть, которая должна идти на лекарства и выхаживание, трогать нельзя.