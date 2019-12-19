Путин назвал способы решить проблемы с зарплатами в медицине

Модель здравоохранения в России не нужно менять. Президент России Владимир Путин оценил ее на своей большой пресс-конференции, которая проходит 19 декабря.

Глава государства заметил, что не считает необходимыми изменения в этой сфере. При этом Путин признал, что проблемы в здравоохранении все же имеются.

По словам российского президента, 550 миллиардов рублей будет выделено на реформу первичного звена в медицине. Средства направят на приобретение техники и транспорта.

Предусмотрено и финансирование борьбы с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, заметил Владимир Путин, нужно решать и проблему зарплат в сфере медицины. Это можно сделать двумя способами: увеличить тарифы ОМС или изменить параметры внутри системы.

Избавляться стоит и от несправедливой дифференциации, а ставку оклада врачей следует изменить, подчеркнул президент. Он заметил, что нельзя лишать медработников надбавок за работу в праздники и выходные.

«С ростом экономики надо будет поднимать заработную плату в социальной сфере, в том числе и медицине», — сказал Владимир Путин.