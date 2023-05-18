Общество 18 мая 2023, 21:11 Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и пригороде Врио главы Калининградской области Елисеев: в городе введен карантин по птичьему гриппу Freepik

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Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и ряде пригородных поселков и СНТ. Причиной стала погибшая от этой болезни чайка на озере Пеньковое. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Елисеев, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года», — сказано в постановлении.

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Эпизоотический очаг определили в 300 метрах вокруг озера Пеньковое в областном центре. Передвижение в этой зоне разрешили только сотрудникам «Областной станции по борьбе с болезнями животных» и лицам, задействованным в ликвидации очага болезни. В регионе ввели запрет на охоту и лечение птиц.

В карантинную зону попали Калининград и 20 пригородных поселков. На территории карантина запрещено устраивать мероприятия с участием животных, заготавливать и вывозить корма, а также ввозить и вывозить инкубационные яйца.

Карантин по птичьему гриппу также ввели в нескольких районах Москвы. Очагом инфекции стал Борисовский пруд.