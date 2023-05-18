18 мая 2023, 15:46
Карантин из‑за птичьего гриппа ввели в 12 районах Москвы
Мэр Собянин объявил карантин в 12 районах столицы из-за птичьего гриппа
На нескольких территориях столицы ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили 16 мая текущего года в 12 столичных районах. Речь идет о Братееве, Капотне, Марьине, Люблине, Печатниках, Москворечье-Сабурове, Царицыне, Бирюлеве Восточном, Орехове-Борисове Северном и Южном, Зябликове.
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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — сказано в постановлении мэра.
Очагом инфекции стал Борисовский пруд. Также выявили птичий грипп на земельном участке рядом с Бесединским шоссе в Братееве.
Ранее ВОЗ сняла с оспы обезьян статус глобального заболевания.
Сергей Собянин
Птичий грипп
Москва 2023
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