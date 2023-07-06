Эксклюзив 06 июля 2023, 21:52 «Карантин был». Сотрудник Ozon рассказал о заражении коллег менингитом Сотрудник Ozon рассказал о карантине на фоне вспышки менингита среди работников РИА «Новости»

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Два сотрудника Ozon умерли из-за вспышки менингита в Екатеринбурге. Еще семерых отправили в больницу. Сотрудник пункта выдачи, где заразились люди, рассказал «360», как сейчас обстоят дела на рабочем месте.

По его словам, оставшиеся работники ожидают приезда врачей.

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«Сейчас два человека в комнате ждут. Они на проверке находятся. Тяжелобольных нет. Насколько я знаю, умер один человек, он проживал в хостеле», — рассказал сотрудник пункта выдачи посылок маркетплейса.

Мужчина добавил, что на момент заболевания был объявлен карантин, люди носили маски. Сейчас карантин снят. По его словам, умерший от менингита работник изначально выглядел неплохо, но затем резко почувствовал недомогание.

Известно, что с менингококковой инфекцией госпитализированы еще семь сотрудников Ozon. Расследованием занялся Следственный комитет. По каждому из двух случаев смерти организованы проверки.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минздрава региона, шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что сотрудники распределительного центра Ozon в Екатеринбурге стали жертвами менингококковой инфекции. Роспотребнадзор зарегистрировал восемь случаев заболевания. Умерли от болезни 21-летняя девушка и 46-летний мужчина.