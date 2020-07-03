Замглавы ведомства Андрей Кашеваров рассказал агентству, что в начале декабря ФАС и Роспотребнадзор изучили продукцию, которая продается в России и ЕС. Специалисты проверяли качество стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lind. Результаты показали, что состав отличается, а следовательно, и качество.

«Напомню, что общество импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающиеся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда», — пояснил Кашеваров. Он также отметил, что ведомство продлило срок исполнения предупреждения для производителя Persil до конца июля, а для производителя Ariel — до 9 июля.

Ранее ФАС начала проверку роста биржевых цен на АИ-95. У службы есть подозрения, что причиной мог стать сговор производителей топлива.