03 января 2024, 08:43
Зимние каникулы в Белгородской области могут продлить до 19 января
Гладков: рассмотрим вопрос о продлении школьных каникул до 19 января
Власти Белгородской области на заседании оперативного штаба рассмотрят вопрос о продлении школьных каникул до 19 января в ряде районов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Заседание оперативного штаба проведем 8 января. Рассмотрим вопрос продления школьных каникул до 19 января в Белгороде, Грайворонском округе, Волоконовском районе, Валуйском округе, Белгородском районе, Шебекинском округе, Борисовском районе», — написал он.
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По словам Гладкова, эта мера является необходимой, исходя из нынешней обстановки в области.
«Дальше решение примем по оперативной ситуации, посмотрим. В режиме дежурных групп будут работать детские сады. После проведения оперативного штаба дадим более подробную информацию, — добавил глава региона.
Ряд населенных пунктов Белгородской области, включая Белгород, в последние несколько дней находятся под обстрелом украинских боевиков. Утром 3 января в городе вновь сработала сирена ракетной опасности, жителей попросили укрыться в убежищах.
Школы
Детские сады
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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