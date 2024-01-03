Общество 03 января 2024, 08:43 Зимние каникулы в Белгородской области могут продлить до 19 января Гладков: рассмотрим вопрос о продлении школьных каникул до 19 января РИА «Новости»

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Власти Белгородской области на заседании оперативного штаба рассмотрят вопрос о продлении школьных каникул до 19 января в ряде районов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Заседание оперативного штаба проведем 8 января. Рассмотрим вопрос продления школьных каникул до 19 января в Белгороде, Грайворонском округе, Волоконовском районе, Валуйском округе, Белгородском районе, Шебекинском округе, Борисовском районе», — написал он.

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По словам Гладкова, эта мера является необходимой, исходя из нынешней обстановки в области.

«Дальше решение примем по оперативной ситуации, посмотрим. В режиме дежурных групп будут работать детские сады. После проведения оперативного штаба дадим более подробную информацию, — добавил глава региона.

Ряд населенных пунктов Белгородской области, включая Белгород, в последние несколько дней находятся под обстрелом украинских боевиков. Утром 3 января в городе вновь сработала сирена ракетной опасности, жителей попросили укрыться в убежищах.