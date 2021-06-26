Камерунский фанат сборной России по футболу Зомо приехал в Петербург

Самый известный фанат сборной России по футболу — Зомо — приехал из Камеруна на Чемпионат Европы и остался здесь жить. Впервые болельщик прилетел в Россию на Чемпионат мира в 2018 году. После этого он влюбился в девушку из Краснодара, женился и остался жить в РФ, сообщил Piter.TV.

Россия, по его словам, даже лучше Франции в плане архитектуры. Зомо отметил, что был и во Франции, и в Бразилии, и в Южной Африке. Россия он считает очень красивой.

«Путин любит свою страну и делает все для нее, а в Африке люди не делают ничего для Африки, они уезжают в Европу», — сказал Зомо.

Как утверждает футбольный фанат, у него есть план по преобразованию сборной России по футболу. По его мнению, российские футболисты смогут взять реванш на следующих ЧМ, если изменят стратегию.

«Через 5-10 лет мы можем выиграть кубок, но, чтобы это сделать, нужно тренировать очень маленьких детей», — отметил Зомо.

Российские футболисты вернулись из Копенгагена, где разгромно проиграли сборной Дании в решающем матче по выходу в плей-офф Евро-2020. В Шереметьево их встречали шесть журналистов, полицейские машины и автобус Росгвардии. Болельщики не приехали.