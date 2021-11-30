Снегоходы с неработающими фарами без номеров попадут под запрет

В России могут ввести ограничения на эксплуатацию снегоходов, квадроциклов и другой внедорожной техники. В Минсельхозе подготовили перечень неисправностей, при наличии которых использовать эти средства передвижения будет запрещено. Об этом написала газета «Коммерсант».

Неисправный руль, тормоза, проблемы выхлопной системы, неработающие стоп-сигналы, фары, отсутствие номерного знака — все это будет основанием для запрета на эксплуатацию вездехода.

Список неисправностей, при которых использовать такие внедорожные средства будет запрещено, подготовили к закону «О самоходных машинах и других видах техники». Он вступит в силу летом 2022 года. Формально закон разрабатывался для сельхозтехники, но также коснется снегоходов, болотоходов, багги и других средств передвижения, которые тоже являются «самоходными машинами».

Какими последствиями это обернется для владельцев внедорожной техники, к которой возникнут претензии у инспекторов, пока неизвестно. Решение могут оставить за региональными властями.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России появится приложение для фиксации нарушений ПДД.