«Божьим чудом никто не пострадал». Калужский протоиерей объяснил падение купола с храма

Купол упал с церкви в селе Высокиничи Калужской области из-за сильного ветра. Никто не пострадал, а храм Александра Невского скоро будут реставрировать. Об этом «360» рассказал протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный Жуковского района.

«Куполочек упал у нас с церкви, сдуло ветром — очень сильный порыв был, а церковь высокая. Высокая колокольня, а ветер северо-западный, он очень редко оттуда дует. Сила была очень большая, ветер вырвал крепление», — пояснил он.

Протоиерей отметил, что такой сильный ветер поднимается у них не в первый раз. Около трех лет назад порывы повалили полосу деревьев протяженностью 40 метров. По словам Бутылкина, он был такой сильный, что «завязал, как спички», огромные деревья.

Однако купол, несмотря на падение с высокой колокольни, пострадал несильно.

Он несильно пострадал, божьим чудом: там чуть погнуло барабан, а так он, в принципе, целый. Его просто надо теперь усилить и поставить на место. Сейчас специалистов вызвали, смотрим, что можно сделать Сергий Бутылкин. протоиерей, благочинный Жуковского района.

Протоиерей подчеркнул, что случилось еще одно Божье чудо: никто не пострадал. Сильные порывы ветра сломали купол, но не отнесли далеко от храма — он упал между колокольней и церковью.

Храм Александра Невского возвели в поселке Высокиничи в конце XIX века. Неизвестно, как давно в нем проводили капитальный ремонт. Купол с колокольни упал 5 апреля. Несмотря на призыв Патриарха Кирилла воздержаться от посещения храмов из-за пандемии коронавируса, в момент обрушения купола там были несколько прихожан. Они сняли упавший купол и выложили видео в социальные сети. Очевидцы уверены: это знак Божий.