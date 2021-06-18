Калужский губернатор попал в больницу с коронавирусом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом, несмотря на то, что сделал прививку. Он выложил обращение в своем Instagram, рассказав, что сейчас находится в ковидном отделении больницы.
Шапша начал с того, что поздравил всех медиков с наступающим профессиональным праздником — Днем медицинского работника, который отмечается в России 20 июня. Калужский губернатор отметил, что обращается к ним в не очень обычной обстановке.
«Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку. Получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение», — сказал он.
Шапша отметил, что его состояние нормальное. Он подчеркнул, что болезнь протекает в легкой форме благодаря тому, что он своевременно сделал прививку.
Калужский губернатор призвал всех жителей области не откладывать вакцинирование.
«Немедленно пойдите и ее (прививку — прим. ред.) сделайте. Берегите себя и свое здоровье. А медицинских работников еще раз с праздником», — сказал он.
Зимой Шапша после снегопадов призывал калужан самим расчищать улицы от снега.