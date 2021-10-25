Калмыкия введет QR-коды для похода в кафе и салоны красоты

Калмыкия решила с 1 декабря ввести QR-коды для посещения музеев, кафе, ресторанов, салонов красоты. Ограничения коснутся и непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«С 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Также под ограничения попадут весь общепит, мероприятия в области спорта, развлечений, отдыха, выставки, конференции, салоны красоты, парикмахерские, непродовольственные магазины площадью свыше 100 квадратных метров, исключения сделаны для аптек и АЗС.

Кроме того, в период с 23 октября школьники ушли на дополнительные каникулы, которые продлятся до 7 ноября. Также 50% сотрудников предприятий уйдут на удаленку.

По данным оперштаба, в регионе по состоянию на 24 октября зарегистрировано 31 886 случаев ковида, в том числе 64 — за последние сутки. За все время 644 человека скончались.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом. Некоторые регионы по своему усмотрению могут вводить эти ограничения раньше.