Общество 27 марта 2024, 14:14 Калининградскую область предложили перевести на электротранспорт Путину представят идеи о переходе Калининградской области на электромобили

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Президент России Владимир Путин поручил членам кабмина до 15 июня подготовить и представить идеи эксперимента о переходе на электромобили в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

К разработке идей также подключатся правительство Калининградской области и Росатом. В частности, речь идет о целесообразности перехода на электромобили, а также развития зарядной инфраструктуры для них. Ответственным по этому поручению Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

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В регионах России растет число электромобилей. В тройку лидеров попала Нижегородская область, где в прошлом году зарегистрировали 877 машин на электрической тяге. Здесь также активно развивается зарядная инфраструктура.