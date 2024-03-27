27 марта 2024, 14:14
Калининградскую область предложили перевести на электротранспорт
Путину представят идеи о переходе Калининградской области на электромобили
Президент России Владимир Путин поручил членам кабмина до 15 июня подготовить и представить идеи эксперимента о переходе на электромобили в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
К разработке идей также подключатся правительство Калининградской области и Росатом. В частности, речь идет о целесообразности перехода на электромобили, а также развития зарядной инфраструктуры для них. Ответственным по этому поручению Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
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В регионах России растет число электромобилей. В тройку лидеров попала Нижегородская область, где в прошлом году зарегистрировали 877 машин на электрической тяге. Здесь также активно развивается зарядная инфраструктура.
Россия
Владимир Путин
Электромобили
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