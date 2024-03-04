Транспорт 04 марта 2024, 19:19 PrоСтратегию: количество зарегистрированных в Нижегородской области электрокаров увеличилось в три раза

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Количество электрокаров увеличилось в три раза за последний год в Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал PrоСтратегию, проанализировав данные ГИБДД.

Так, в конце 2023-го в регионе зарегистрировали 877 таких машин. При этом в 2021-м соответствующий показатель достиг отметки в 158 транспортных средств.

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В настоящее время субъект занимает третье место в стране по темпам развития инфраструктуры для электромобилей, добавил сайт Pravda-nn.ru.