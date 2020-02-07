«Какие-то хулиганы действуют»: кировский госпиталь опроверг убийство анестезистом ветеранов

Аноним-анестезист признался на форуме, что с удовольствием убивает ветеранов в реанимации. Пользователи по фото и сообщениям вычислили его и вышли на Кировский госпиталь для ветеранов войн. Там опровергли, что их сотрудник — убийца.

«У нас действительно есть такой сотрудник, но он в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Он во „ВКонтакте“ был месяц назад, но оттуда удалился. Фотографии в интернете — это не его фотографии… А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете», — рассказали RT в госпитале и добавили, что во время его дежурства никто не умирал, а «это действуют какие-то хулиганы».

Начальник госпиталя Александр Розуван рассказал, что этот человек — «простой работяга из деревни, у которого нет врагов», и обеспокоился, что его теперь затравят. Руководство медучреждения обратилось в ФСБ.

Ранее на одном из популярных в Сети форумов появился комментарий от мужчины, который рассказал, что работает анестезистом в реанимации и специально отключает ветеранам аппараты искусственной вентиляции легких. По его словам, он получает от этого удовольствие. Он также выложил фотографию рабочей одежды, бейджа с именем и отчеством и пистолетом. По этому снимку пользователи его и искали. Полиция и Минздрав начали проверку.