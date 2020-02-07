«Наблюдаю за агонией»: россиянин похвастался убийством ветеранов

В чем только ни признаются пользователи Сети. Одно из таких заявлений стало поводом для проверки следователей. На форуме появился комментарий мужчины, который заверил, что работает медиком и получает удовольствие от убийства пациентов. Полиция и Минздрав начали проверку.

Как пишет readovka.ru, сообщение мужчины появилось на форуме 7 февраля. Пользователь начал обсуждать проблему живодерства, а потом вдруг решил рассказать о себе.

«Ох, забыл сказать, что я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам», — написал он.

В дополнение к своим словам он приложил фотографию своей рабочей одежды с бейджем, где были написаны имя и отчество. При этом на серой рубашке лежал пистолет. По его словам, он работает в реанимации и уже убил более 10 пациентов.

«Просто отключаю от ИВЛ (аппарат искуственной вентиляции легких — прим. ред.) и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», — продолжил парировать мужчина не поверившим ему собеседникам.

Комментаторы активно спорили с врачом, говоря, что столько смертей просто не могли не заметить. Но медик уверял, что в палатах нет камер, а доктора заходят редко, поэтому он может делать «то, что хочет».

Пользователи предположили, что с ними общался анестезиолог одной из больниц Кировской области. Историей уже заинтересовались в областном управлении СКР и Минздраве Кировской области, которые начали проверку.