Как в Замбии: московский регион снова ждет аномальная жара и тропический индекс ультрафиолета

Жителей Москвы ждет жара до +33 градусов. Солнце будет светить как в Африке. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уровень индекса ультрафиолета уже сравнялся с показателями, которые нормальны для экватора.

В Москве воздух прогреется до +31-33 в Москве, в Московской области — до +29-34. Это на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы. Осадков в ближайшее время не ожидается, рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Тишковец также обратил внимание на очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц.

«Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева в 10 до 17 часов», — добавил эксперт.

Для европейской части России нормальный индекс — 2, максимум 3 единицы. А 6 единиц — это уже показатель Намибии, Замбии, Сингапура. То есть индекс тропической и экваториальной зоны, заключил Тишковец.

При выборе правильного солнцезащитного крема нужно учитывать несколько факторов. Очень многое зависит от фототипа кожи. Важно, чтобы на этикетке был значок UVA/UVB. Это значит, что крем защищает от всех лучей. Нужно также внимательно изучать состав крема и удостовериться, что там есть физические и химические фильтры, антиоксиданты.