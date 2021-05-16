Дерматолог рассказал, как правильно выбрать солнцезащитный крем
При выборе правильного солнцезащитного крема нужно учитывать несколько факторов. Очень многое зависит от фототипа кожи, заявила дерматолог, косметолог Ирина Котова.
Фототип кожи определяет степень ее чувствительности к воздействию ультрафиолетового излучения. Он зависит от количества меланина, вырабатываемого в организме человека.
«Мы все по-разному реагируем на солнце. Желательно подготовить кожу, начать принимать витамины А, Е, С», — пояснила Котова в беседе с RT.
Помогают адаптировать кожу к солнцу также селен и цинк.
«С середины апреля или даже раньше повышена солнечная активность, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту все равно желательно использовать», — добавила она.
По ее словам, в средних широтах достаточно взять крем с фотозащитой 20—30 SPF. Важно, чтобы на этикетке был значок UVA/UVB. Это значит, что крем защищает от всех лучей. Котова посоветовала внимательно изучить состав крема и удостовериться, что там есть физические и химические фильтры, антиоксиданты.
Нежелательно находиться на солнцепеке с в период с 11:00 до 15:00. Помимо крема, для защиты можно надевать головные уборы — лучше светлого цвета. Одежда не должна быть синтетической — желательно надевать льняную, чтобы была прослойка между тканью и телом. Это важно для терморегуляции. И, наконец, нельзя забывать пить много воды.