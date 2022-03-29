Украинские силы использовали жителей Волновахи в Донецкой Народной Республике как живой щит. Они загнали их в подвалы. Об этом «360» рассказал местный житель Александр Николаевич.

Он рассказал, что жил в разбомбленном доме на пятом этаже. Мужчина подтвердил, что мирных людей использовали как живой щит.

«Закрыл в подвале. Здесь стрелял этот самый, нас загнал туда, в подвал», — вспомнил он.

По его словам, в подвальном помещении у людей не всегда была еда, там они были вынуждены справлять нужду. Еще одна женщина сообщила, что из их подъезда погибли три человека. Она жила в разрушенном доме с 1995 года.

«Ничего не ожидали, мы просто жили», — ответила она на вопрос о том, ожидала ли, что ситуация сложится таким образом.

Александр Николаевич не мог подобрать слова, чтобы сказать о своих ощущениях после освобождения.

«Я не знаю, что сказать. Свобода, несвобода… Как-то легче стало дышать», — резюмировал он.

Военнослужащие ДНР освободили Волноваху от основных украинских сил 11 марта. Ее, как и Мариуполь, Вооруженные силы Украины превратили в руины.