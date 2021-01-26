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    26 января 2021, 23:36

    Пожарные из Иркутска рассказали, как спасти будущее. Видео

    Александра Ломейко

    От умения ребенка обращаться с огнем иногда зависит его будущее. Иркутские пожарные сняли трогательный ролик, призывающий не забывать об элементарных правилах безопасности.

    Видео длительностью чуть более минуты рассказывает о мечтах и стремлениях человека, которые так и могут остаться невоплощенными.

    «Научите ребенка безопасному обращению с огнем. <…> Спасем наше будущее вместе», — призвали авторы ролика.

    Они напомнили, что ежегодно на пожарах в России погибают более 450 детей. Чтобы предотвратить трагедию, иногда достаточно проверить исправность розеток и электропроводки, установить пожарный извещатель.

    Озвучивал видео советский и российский актер театра и кино, мастер озвучивания, сценарист, продюсер и телеведущий, заслуженный артист РФ Владимир Еремин.