Спасатели нашли тела погибших при пожаре под Пензой

Дежурный МЧС узнал о пожаре на улице Октябрьская 22 января, в 21:25. Пламя охватило кровлю и 63 квадратных метра внутри дома. Спасатели разбирали завалы и обнаружили тела мужчин: одному было 57 лет, второму - 61 год.

Пожар потушили семь сотрудников МЧС и две спецмашины. Причины возгорания устанавливаются.

«Спасатели области настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать неприятных последствий: не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы», — напомнили в ведомстве.

Также специалисты призывают не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра.