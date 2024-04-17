Эксклюзив 17 апреля 2024, 18:38 «Как с этим бороться? Очень просто». Депутат — о борьбе с самокатчиками-вредителями Депутат Колунов предложил ограничить скорость самокатов до 5 километров в час РИА «Новости»

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Решить проблему с самокатчиками-нарушителями можно с помощью ограничения скорости на тротуарах и в парках. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

Он отметил, что с приходом весны тема самокатов и связанных с ними аварий снова стала актуальной для горожан.

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«Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов — как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность», — подчеркнул депутат.

Колунов объяснил, что аварий станет намного меньше, если скорость самокатов ограничат до пяти километров в час.

«Именно эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Норма должна заработать во всех городах, по всей стране. Я предложу МВД и Минтранспорта проработать данный вопрос. Письмо с соответствующим предложением направлю в ближайшие дни», — указал он.

Депутат добавил, что эти ограничения стоит ввести везде, где у самокатчиков есть вероятность сбить пешеходов: на тротуарах, в скверах и парках, на площадях.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский предложил ввести возрастной порог для электросамокатчиков. По его мнению, езду на электросамокатах следует запретить для подростков младше 16 лет.