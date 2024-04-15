Общество 15 апреля 2024, 11:53 Адвокат Аграновский призвал ввести возрастной порог для электросамокатчиков

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Существенный рост числа ДТП с участием электросамокатов зафиксировали в Москве и других российских городах. Данная ситуация уже стала реальной проблемой, заявил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский в беседе со «Свободной прессой».

В связи с этим он призвал ввести для пользователей таких СИМ возрастной порог, например с 16 лет. Кроме того, для самокатчиков должна быть четко определена ответственность, добавил эксперт.

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По его мнению, люди начнут соблюдать правила только при довольно жестком наказании за нарушения.