15 апреля 2024, 11:53
Адвокат Аграновский призвал ввести возрастной порог для электросамокатчиков
Существенный рост числа ДТП с участием электросамокатов зафиксировали в Москве и других российских городах. Данная ситуация уже стала реальной проблемой, заявил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский в беседе со «Свободной прессой».
В связи с этим он призвал ввести для пользователей таких СИМ возрастной порог, например с 16 лет. Кроме того, для самокатчиков должна быть четко определена ответственность, добавил эксперт.
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По его мнению, люди начнут соблюдать правила только при довольно жестком наказании за нарушения.
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