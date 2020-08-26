Как правильно выбрать школьный рюкзак? Чек-лист от Роскачества

В первую очередь стоит обратить внимание на вес рюкзака и на его спинку. В ведомстве уточнили, что он должен по-максимуму прилегать к спине, а распределение веса должно быть равномерным.

«Вес рюкзака без учебников для начальных классов должен быть не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов — 1000 граммов», — рассказали на сайте ведомства.

Кроме того, важны и лямки рюкзака. По данным Роскачества, длина лямки должна составлять 60-70 сантиметров. Ширина — примерно четыре сантиметра в районе плеча и два сантиметра — ниже плеча.

Высота задней части рюкзака должна равняться 30-36 сантиметрам. Высота передней части — от 22 до 26 сантиметров. Оптимальная ширина — от шести до 10 сантиметров.

Ранее стало известно, что учебные заведения, где собираются организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, должны опубликовать варианты меню на своих сайтах до 1 сентября. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.