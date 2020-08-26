Школы обязали опубликовать варианты меню для младшеклассников до 1 сентября

Учебные заведения, где собираются организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, должны опубликовать варианты меню на своих сайтах до 1 сентября. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, чтобы родители и все видели, чем детей будут кормить», — сказал Кравцов на встрече с главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Его слова привел ТАСС.

Министр отметил, что некоторые школы не готовы организовать питание для детей. По состоянию на 15 июля речь шла о 2300 заведениях, 400 из них — малокомплектные. Сейчас уже половина выполнила требования Роспотребнадзора.

«Там мы проблем не видим, и поэтому за счет региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах», — добавил глава Минпросвещения.

Кравцов попросил руководителя справороссов докладывать министерству о жалобах на качество питания в школах.

Идею о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов озвучил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в январе 2020 года. Уже в марте он подписал закон об обеспечении младшеклассников едой с 1 сентября 2020 года и с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Горячее питание детям должно предоставляться по крайней мере один раз в день.

Ранее стало известно, сколько россиян пойдут провожать детей в школу 1 сентября.