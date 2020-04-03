Как правильно проводить дезинфекцию дома? Советы от Роспотребнадзора

В период пандемии особое внимание стоит уделить дверным ручкам и выключателям. Ручки нужно мыть с мылом и обрабатывать хлоркой, а выключатели протирать антисептиком.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, если в доме есть больной человек, то выключатели необходимо протирать каждый раз после использования, а влажную уборку делать ежедневно.

«Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора», — приводит агентство слова специалистов Роспотребнадзора.

Во время уборки антисептиком нужно обработать ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику. Особое внимание необходимо обратить на уборку в ванной. Нужно постоянно обеззараживать раковину и смеситель.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, который впервые появился в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. За три месяца им заразились во всем мире боле миллиона человек. В России 3548 инфицированных.