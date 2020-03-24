Как не подцепить коронавирус в продуктовом? Советы Роскачества

Сейчас жизнь всего мира меняется из-за риска заразиться коронавирусом. Люди теперь чаще моют руки, осторожничают в общественных местах — и это правильно. Роскачество объяснило, как при походе в магазин свести к минимуму вероятность подцепить 2019-nCoV.

По мнению специалистов Роскачества, в сложившейся ситуации лучше вообще заказывать еду на дом. Но службы доставки просто не справляются со свалившейся работой. Они сразу предупреждают, что смогут привезти еду через несколько недель. Поэтому люди продолжают ходить в магазины.

Организация советует выбирать для этого время, когда в торговых залах можно встретить меньше всего людей. Расплачиваться лучше картой или с помощью приложения на телефоне. Упаковку товара нужно промыть водой с мылом. Стол или другие поверхности, на которое кладете продукты, следует протереть.

«Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», — заявили эксперты.

Специалисты просят сейчас тщательно мыть овощи и фрукты. Помидоры, огурцы, перец и зелень, по их словам, нужно замачивать на 10–15 минут, а потом еще раз споласкивать водой.

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