Как работаем на удаленке? Минтруд разъяснил правила для начальников и сотрудников

Минтруд рекомендовал всем компаниям перевести сотрудников на дистанционную работу и обеспечить их материалами и необходимой техникой. При этом вы сами можете попросить вас временно перевести на такой режим, но, правда, вам могут отказать. Потому что это право работодателя, а не обязанность.

Важный момент — если вас все же перевели на удаленку, размер зарплаты не должен меняться.

«При изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется», — сообщают в Минтруде.

Еще один популярный вопрос — как устроиться на работу удаленно. Теперь заключать трудовой договор так же можно, не выходя из дома. Соглашение должно быть оформлено в двух экземплярах и подписано работником и работодателем. Для этого необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Помимо трудового договора, теперь доступен и так называемый электронный больничный. Он выдается всем, кто вернулся из-за границы.

Согласно опросам, возможности поработать из дома рады всего меньше трети россиян.