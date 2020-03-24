    24 марта 2020, 10:11

    Как работаем на удаленке? Минтруд разъяснил правила для начальников и сотрудников

    Эля Данилюк

    Многие работодатели столкнулись с тем, что не знают, как организовать удаленную работу во время эпидемии коронавируса. Министерство труда России ответило на самые популярные вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Минтруд рекомендовал всем компаниям перевести сотрудников на дистанционную работу и обеспечить их материалами и необходимой техникой. При этом вы сами можете попросить вас временно перевести на такой режим, но, правда, вам могут отказать. Потому что это право работодателя, а не обязанность.

    Важный момент — если вас все же перевели на удаленку, размер зарплаты не должен меняться.

    «При изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется», — сообщают в Минтруде.

    Еще один популярный вопрос — как устроиться на работу удаленно. Теперь заключать трудовой договор так же можно, не выходя из дома. Соглашение должно быть оформлено в двух экземплярах и подписано работником и работодателем. Для этого необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

    Помимо трудового договора, теперь доступен и так называемый электронный больничный. Он выдается всем, кто вернулся из-за границы.

    Согласно опросам, возможности поработать из дома рады всего меньше трети россиян.