«Как мы хватали и целовали друг друга!» Ветеран рассказала о первом Дне Победы

После объявления о победе в Великой Отечественной войне в Берлине все советские военнослужащие, вне зависимости от того, знакомы они или нет, обнимали и целовали друг друга от счастья. Об этом рассказала участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.

В 2022 году ей исполнится 100 лет. После окончания Омской медицинской фельдшерско-акушерской школы в 1942 году Валентина Шульгина ушла на фронт. Всю войну она командовала санитарным взводом. Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, живущей в Абхазии.

«Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет», — рассказала она РИА «Новости». Ветеран сообщила, что этот момент отпечатался в ее памяти на всю жизнь.

«Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа», — добавила Шульгина.

В годы войны она была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью «За оборону Сталинграда» в 1942 году, на Курско-Орловской дуге «За отвагу» в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

В Балашихе 7 мая для ветеранов войны был организован концерт. В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» собралось 180 человек — труженики тыла, представители ветеранских организаций и дети войны.