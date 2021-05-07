Праздничный концерт устроили для ветеранов из Балашихи накануне Дня Победы

Накануне празднования Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны в балашихинском культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» устроили концерт.

Источник фото: Ирина Зубарева

В начале концерта ветеранов с Днем Победы поздравили депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев и Николай Черкасов.

«Мы сегодня чествуем людей, которые спасли и нашу страну, и мир от фашизма. Это была тяжелая победа Советского Союза. Наши земляки сражались на фронте, выносили все испытания в концлагерях и плену, от голода и холода умирали во время блокады. Цена этой победы слишком высока», — сказал Вячеслав Фомичев.

На мероприятие пригласили 180 человек. В зале сидели ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и представители ветеранских организаций Балашихи.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Великая Отечественная война стала самым трагическим событием прошлого столетия. После окончания этой кровавой битвы очень важно, чтобы все поколения помнили, какой ценой завоевана эта Победа. Сегодня мы хотим поздравить всех, кто подарил нам мирное небо над головой! Спасибо за то, что мы имеем возможность сегодня жить», — обратился к собравшимся Николай Черкасов.

На концерте выступили творческие коллективы центра. Они показали свои лучшие номера и специальную программу, приуроченную к 9 Мая.

Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» открылся в Балашихе в 1998 году. В учреждении работают 45 творческих отделений для взрослых и детей. Многие коллективы становятся участниками и победителями областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Источник фото: Ирина Зубарева

В прошлом году учреждение стало седьмым в Подмосковье по результатам независимой оценки качества, а в 2021-м стало лауреатом Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли.РФ».