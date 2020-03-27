Продажу алкоголя на человека в России предложили ограничить. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил «360», чем плоха такая инициатива.

Шапкин обратил внимание на простой факт: крепкие спиртные напитки могут выполнять роль антисептика. Ученые разных стран уже сошлись во мнении, что 60% спирт не нужен, чтобы убить на руках и поверхностях коронавирус. Водки достаточно.

«Как минимум как антисептик в условиях, когда этих антисептиков нет и наблюдается острый дефицит, использовать ту же самую водку, пусть и недорогую, вполне нормально. Ее нужно продавать», — подчеркнул глава Национального союза защиты прав потребителей.

Он добавил, что предложенные членом Общественной палаты России Султаном Хамзаевым ограничения отследить будет невозможно. Более того, подобные меры спровоцируют появление и развитие нелегального рынка по производству и продаже алкоголя.

«Сейчас повышенный спрос на крепкие напитки. В таких условиях давать людям ограничения — провоцировать нелегальный рынок. Как во времена горбачевской антиалкогольной кампании. Государство получит неконтролируемую ситуацию и потеряет налоги», — заметил Шапкин.

По его словам, алкоголь «при помощи сахара и дрожжей получается в любых количествах». Произвести его — не проблема, а отдавать рынок в «бесконтрольное плавание» безответственно.

«Сомневаюсь, что такое решение примут», — заключил Павел Шапкин.

Он напомнил, что у субъектов РФ есть полномочия вводить ограничения по продаже алкоголя вплоть до полного запрета. Так что ломать голову на федеральном уровне не придется.

Хамзаев решил, что в условиях распространения коронавируса такие ограничения только помогут бороться с инфекцией. Продавать нужно не более литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.